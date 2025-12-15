Motosikletin taksiye çarptığı kaza, kask kamerasında
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de motosikletin taksiye arkadan çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.
Kaza, 13 Aralık’ta öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede sağ şeritte ilerleyen motosiklet, orta şeritten sağ şeride geçen 33 T 1436 plakalı taksiye arkadan çarptı. Savrulan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Öte yandan, kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen motosikletin taksiye arkadan çarpıp savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
FOTOĞRAFLI