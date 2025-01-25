Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı F.G. (70) isimli kadın yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Runa Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan F.G. isimli kadına, Ö.K. yönetimindeki 74 ABP 517 plakalı motosiklet çarptı. Kazada F.G. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ö.K. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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