Motosikletinde çelik kasa bulunmuştu: Bir kadının öldürülmesiyle ilgili yakalanan erkek tutuklandı

Mersin'de Şule Özlem Ural'ın evinde öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Ali Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis tarafından şüpheli olarak durdurulan Ali Y'nin motosikletinde parçalanmış çelik kasa bulunmuş, kasayı aldığını söylediği adreste Ural'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 40 yaşındaki kadının evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ali Y. tutuklandı.

İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün Şule Özlem Ural'ın boğularak öldürülmüş bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Ali Y'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ali Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Ural'ı darbettiğini, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten çıktığını beyan ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde dün devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü A.Y'yi durdurmuş, motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığının belirlenmesi üzerine şüpheli gözaltına alınmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y'nin ifadesinde, kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden aldığını söylemesi üzerine adrese giden polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde Şule Özlem Ural'ın cesediyle karşılaşmıştı.

Sağlık ekibinin incelemesinde boğulduğu tespit edilen Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmişti.