Motosikletiyle birlikte Balıklıgöl’e düştü

Şanlıurfa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet Balıklıgöl’e düştü.

Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, motosikletle Balıklıgöl yerleşkesini gezen bir vatandaş, kontrolünü kaybettiği aracıyla birlikte balıkların yüzdüğü kanala düştü. Çevredekilerin yardımıyla çıkartılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet ise görevliler tarafından çıkartıldı. Görevlilerin sürücüye gerekli ikazlarda bulunarak motosiklet ile yerleşkede gezilmemesi bilgisi verdiği öğrenildi.