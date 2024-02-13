Motosikletiyle camiye giderken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Engin hastanede hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Sami Engin’in motosikletiyle akşam namazını kılmak için evinden çıkıp, camiye gittiği öğrenildi.

Kaza saat dün 20.00 sıralarında Gökçeada ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Camisi önünde meydana geldi.

Akşam namazını kılmak için motosikletiyle evinden çıkan Sami Engin, Şehitler Cami önüne geldiğinde Burak A. Yönetimindeki 17 YG 171 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sami Engin, Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Engin, Çanakkale’de sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sami Engin’in motosikletiyle akşam namazını kılmak için evinden çıkıp, camiye öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.