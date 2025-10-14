Motosikletiyle kaza yapan infaz koruma memuru 5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan infaz koruma memuru Yalçın Temel (39) tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Ekim'de Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İnfaz koruma memuru Yalçın Temel’in, kontrolünü yitirdiği motosiklet savrularak devrildi. Başını yere çarpan evli, 2 çocuk babası Temel yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Temel, sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Yalçın Temel, doktorların tüm çabasına rağmen bugün saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetti. Temel'in ölümü ailesi, sevenleri ve cezaevi personelini yasa boğdu.

Yalçın Temel'in bugün ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından kırsal İnceğiz Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. (DHA)

