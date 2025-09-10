Motosikletiyle refüje çarpan üniversiteli Ömer Faruk öldü

Serhat YILMAZ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde TIR’a çarpmamak için manevra yaptığı motosikletiyle refüje çarpan motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Ömer Faruk Güven (23) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Güven, 45 AVG 351 plakalı motosikletiyle rampa aşağı inerken, 855’inci Sokak’tan caddeye çıkmak isteyen S.U. yönetimindeki 54 H 3025 plakalı TIR’a çarpmamak için manevra yaptı. Güven’in kontrolünü kaybettiği motosiklet, önce refüje ardından da ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ömer Faruk Güven, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güven yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR şoförü S.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

