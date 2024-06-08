Motosikletle bisiklet çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ile bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fahri Leylek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ferhat Abdullah A. idaresindeki 07 HNA 43 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan 9 yaşındaki Mustafa E.’nin kullandığı bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile 9 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.