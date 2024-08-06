Motosikletle gelip, işletmeciyi tabancayla vurup kaçtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletle bir iş yerine gelip işletmeciyi tabancayla vuran saldırgan, yaya olarak olay yerinden kaçtı. İşletmeci karnına isabet eden kurşunla yaralanırken polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi, plakası öğrenilemeyen motosikletle iş yerinin önüne geldi. Motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrılırken, motosikletten inen T.U. ise iş yerine doğru hareket etti. Saldırgan, o sırada iş yerinde bulunan işletmeci D.B.’ye tabancayla ateş edip, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Merminin karın boşluğuna isabet etmesi sonucu yaralanan D.B.’yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. D.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise çevre ve iş yerinde incelemede bulundu. D.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, kaçan T.U.’yu yakalamak için çalışma başlattı.