Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yemek şirketinde çalışan motokuryenin kullandığı motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sarıağaç Mahallesi’nde Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na giden Paşabey Sokak üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, D400 kara yolu istikametinden havalimanı istikametine seyir halinde olan motokurye R.A. idaresindeki 07 BAM 565 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen H.O. idaresindeki 07 N 4075 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, savrularak devrilen motosikletten yere düşüp su kanalına çarpan motosiklet sürücüsü R.A. ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan E.O. ise hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan R.A., hastanede yapılan kontrollerinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.