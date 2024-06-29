Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi 17 Şubat Bulvarı üzerinde Gümüşhane istikametine hareket halindeki Emrah S. idaresindeki 34 EMG 605 plakalı hafif ticari araç ile Halis Zorlu (46) idaresindeki 69 AF 655 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü Halis Zorlu ve kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Emrah S. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan küçük yaştaki Ömer S. hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edilen motosiklet sürücüsü Halis Zorlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.