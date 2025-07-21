Motosikletle kaza yapan 16 yaşındaki Ümmühan, 4 günlük hayat savaşını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde kullandığı motosikletle şarampole yuvarlanıp ardından tarlaya giren Ümmühan Kırlangıç tedavi gördüğü hastanede 4 gündür sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybetti.

Olay Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Ümmühan Kırlangıç’ın kullandığı 07 BLE 316 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı ve tarlaya girdi. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 yaşındaki Ümmühan Kırlangıç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kırlangıç, hastanede 4 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ile ilgili inceleme devam ediyor.