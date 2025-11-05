Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Motosikletle makas atan sürücüye 19 bin lira ceza

Ajans Haberleri
  • 05.11.2025 11:45
  • Giriş: 05.11.2025 11:45
  • Güncelleme: 05.11.2025 11:45
Kaynak: DHA
Motosikletle makas atan sürücüye 19 bin lira ceza

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde tehlikeli motosiklet kullanıp, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınlanan M.E.K.'ye 19 bin 217 lira idari para cezası kesildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülerde tehlikeli motosiklet sürerek trafiği tehlikeye attığını belirlenen sürücüyü takibe aldı. Paylaştığı görüntülerde; aşırı hız yaptığı, lastik yaktığı ve makas attığı görülen sürücünün M.E.K. olduğu belirlendi. Ekiplerin takibi sonucu yakalanan M.E.K.'ye toplam 19 bin 217 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca trafiği tehlikeye düşürme suçundan da adli işlem başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol