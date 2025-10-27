Motosikletle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, beraberindeki Mehmet Akif Çetin (16) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Dörtyol ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen motosiklet ile servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasındaki Mehmet Akif Çetin yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif Çetin, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Çetin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI