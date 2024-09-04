Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahabey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet G. idaresindeki 19 ACG 047 plakalı otomobil ile Halil İbrahim T. idaresindeki 19 EA 701 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kurye Halil İbrahim T. motosiklet ile yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Halil İbrahim T. Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.