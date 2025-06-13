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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 13.06.2025 14:47
  • Giriş: 13.06.2025 14:47
  • Güncelleme: 13.06.2025 14:48
Kaynak: İHA
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, G.T. idaresindeki 61 NE 412 plakalı otomobil ile. İ.N. idaresindeki 02 MA 1198 plakalı motosikletle Mimar Sinan Mahallesi Arzumkent Caddesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İ.N., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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