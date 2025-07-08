Motosikletle SUV araç çarpıştı

Samsun’un İlkadım ilçesinde kavşakta çarpışan motosiklet ile SUV araçta hasar meydana geldi.

Kaza, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Ata Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 APN 201 plakalı motosiklet ile 55 ALH 332 plakalı SUV tipi otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanma olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.