Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Motosikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı

Ajans Haberleri
  • 02.06.2025 14:41
  • Giriş: 02.06.2025 14:41
  • Güncelleme: 02.06.2025 14:41
Kaynak: İHA
Motosikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı

Yozgat’ta motosikletle 3 kişinin korumasız bir şekilde seyahati cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yozgat’ın Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçeleri arasında bulunan Atatürk yolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. 3 kişinin motosiklet üzerindeki güvenlik önlemsiz seyahati, yoldan geçenleri hayrete düşürdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde plakasız olan motosikletteki yolcuların tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi.

BirGün'e Abone Ol