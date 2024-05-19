Motosikletler otoyolda çarpıştı

İstanbul-İzmir Otoyolu’nda Bursa istikametine gitmekte olan iki motosiklet birbiriyle çarpıştı. Metrelerce sürüklenen iki motosikletin sürücüsü yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Oksijen Tesisleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan 41 AEH 490 plakalı motosiklet sürücüsü Ş.M.S. (34) ile 34 DOR 044 plakalı motosikletin sürücüsü S.Ç. (34), bir biriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, iki motosiklet sürücüsü de metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleler yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yapılan yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı an trafiğin yoğun olmaması ise büyük bir faciayı önlemiş oldu.

Motosiklet sürücülerinin çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kaza sonrası olay yeri ise bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.