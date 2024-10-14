Motosikletlere de vergi geliyor!

AKP'nin sunduğu kanun teklifinde kredi kartı limitine vergi getirilmesi tepkilere yol açarken, 100 cc ve altı hacme sahip motosikletlere de vergi getirileceği ortaya çıktı.

Gelişmeyi duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kredi kartı limitine vergi gibi şeytanın bile aklına gelmeyecek düzenlemeler yapan AKP, ayrıca 100 cc ve altı hacme sahip motosikletlere de vergi getiriyor. Buna yoksulluğun vergilendirilmesi diyebiliriz" dedi.

"VATANDAŞLAR MOTOSİKLETLERE YÖNELDİ"

"Otomobil fiyatları 1 milyon TL’den başlayınca, vatandaşlar motosikletlere yöneldi" diyen Karabat, "Hizmet sektörü cazip kılınınca, iş bulamayanlar motosiklet alıp kuryeliğe başladı. Bugün Türkiye’deki moto-kurye sayısının 1 milyonu aştığı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Karabart, şöyle devam etti: "AKP’nin bu politikaları sonucunda motosiklete resmen hücum oldu. 100 cc ve altı motosiklet sınıfında 2022 yılı toplam satışları 123 bin 500 adet oldu. 2023 yılında ise toplamda 231 bin 215 adede ulaşan satışlar, 2024 yılı ilk 7 ayında 247 bin 382 adetlik rekor seviyeye ulaştı. Son 3 yılın satış toplamı 602.097 adet oldu."

"EK VERGİ GETİRİP DAHA FAZLA SÖMÜRÜYOR"

"Sağlık, ulaşım, eğitim, barınma haktır" vurgusunda bulunan Karabat, "Devlet bunları sağlamak zorundadır. Ama bakıyorsunuz sağlık ve eğitim özelde, ulaşım ve barınma zenginlere sunuluyor. Kuryeler sürekli saldırıya uğruyor, trafik kazalarında hayatlarını kaybediyor. AKP, kuryeleri koruyacak düzenlemeler yapacağına, onlara ek vergi getirip daha fazla sömürüyor" ifadelerini kullandı.