Motosikletlerin çarpışmasıyla yere savruldular

Hatay’ın Payas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda 3 kişi yere savruldu.

Kaza, Payas ilçesi akaryakıt istasyonu mevkisinde yaşandı. Aynı istikamette giden iki motosiklet çarpıştı. Kazada iki motosiklette bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Motosikletlerin birbirleriyle çarpışıp 3 şahsın yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aynı istikamette giden iki motosikletin çarpıştığı, 3 kişinin yere savrulduğu ve şahısların birbirlerine serzenişi görüldü. Hafif yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldılar. Şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.