Motosikletlerin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolu ile Hanımeli Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Efrahim Alper Özdemir (18) yönetimindeki motosiklet ile Hamdullah Çelik (15) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 2 sürücü de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.