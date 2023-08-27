Motosikletlerin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Afyonkarahisar’da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 29 yaşındaki genç adamda hayatını kaybetti.

Kaza, Bolvadin ilçesi Harlak Kavşağında geçtiğimiz 25 Ağustos ta meydana geldi.

Abdurrahman Çetin (64) idaresindeki 03 KS 764 plakalı motosiklet kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İlker Kumral’un (29) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletlerden yola düşen her iki sürücüde ağır yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çetin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, diğer sürücü Kumral ise müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

3 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Kumral’da sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.