Motosikletli kurye ölümden döndü, 4 metrelik çukura uçtu

Bolu’da D-100 karayolunda bir motosikletli kurye, yan yolda menfez çalışması için açılan 4 metrelik çukura uçarak yaralandı.



Kaza, D-100 karayolunun yan yolunda Borazanlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda menfez çalışmasının yapıldığı bölgeye motosikletli kurye Mücahit Ö. 14 ABM 858 plakalı motosikletiyle girdi. Yol çalışması yapıldığına dair uyarı tabelalarına aldırış etmeden çalışmanın yapıldığı bölgede seyreden motosikletli kurye, menfez çalışması için açılan 4 metrelik çukura uçtu. Kazada kurye Mücahit Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 metrelik menfez çukurundan kendi imkanlarıyla çıkan Mücahit Ö. ambulansta sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kurye, hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.