Motosikletli polise aracına otomobil çarptı

Eskişehir’de bir otomobilin motosikletli polise aracına çarpması sonucunda meydana geldiği belirtilen kaza, hafif sıyrıklarla ve maddi hasarla atlatıldı.

Olay, Tepebaşı İlçesi Ömerağa Mahallesi Turgut Reis Caddesi ile Basay Sokak kavşağında meydana geldi. İddialara göre, bir otomobil sürücüsü ’Dur’ levhasını dikkate almayarak yoluna devam etti. Bahse konu otomobil yolun devamında, R.E. isimli polis memurunun idaresindeki motosiklete çarptı. Motosikletli polis memuru kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.