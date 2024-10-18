Motosikletli şüphelilerin silahlı saldırı anı kameralarda

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletli iki şüpheli, sokakta yürüyen 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletin arkasında bulunan şahıs tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.