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Motosikletli şüphelilerin silahlı saldırı anı kameralarda

Adana’da motosikletli şüpheliler, sokak yürüyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler defalarca ateş açmasına rağmen hedefi tutturamadı.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 23:25
  • Giriş: 18.10.2024 23:25
  • Güncelleme: 18.10.2024 23:25
Kaynak: İHA
Motosikletli şüphelilerin silahlı saldırı anı kameralarda


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletli iki şüpheli, sokakta yürüyen 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletin arkasında bulunan şahıs tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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