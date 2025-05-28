Motosikletlilere ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde motosiklet ve motorlu bisikletlilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 399 araç ve sürücüsüne 1 milyon 154 bin 100 TL idari para cezası uygulanırken 43 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü il ve ilçe birimlerince 27 Mayıs Salı günü, 75 ekip ve 151 personelin katılımıyla motosiklet ve motorlu bisikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 1182 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 399 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 154 bin 100 TL idari para cezası uygulandığı ve 43 aracın trafikten men edildiği açıklandı.