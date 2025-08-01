Motosikletlinin öldüğü kazada, kaçan kamyonet sürücüsü yakalandı

Mert CONA/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Selim Ertaş (44) hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan kamyonetin şoförü B.Ü. jandarma tarafından yakalandı.

Kaza, 30 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında, İncirliova- Germencik kara yolu Erbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selim Ertaş'ın kullandığı 09 ABP 956 plakalı motosiklet ile B.Ü. (23) yönetimindeki 09 AOY 455 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyonetin şoförü B.Ü., kazanın ardından kaçtı. Sabah saatlerinde çevredekiler yol kenarında Selim Ertaş'ı hareketsiz yerde yatarken görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Selim Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı çalışmada, kırık far parçaları bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma, kamyonetin şoförü B.Ü.'nün kazaya karıştığını ve kaçtığını tespit etti. Jandarma, B.Ü.'yü dün Germencik ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Kazaya karışan kamyonet ise oto tamircisinde bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.Ü., bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

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