Motosikletlinin ölümüne sebep olan bir sürücü tutuklandı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı.
Kaynak: iHA
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, çarptığı motosikletlinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı. Mimar Sinan Caddesi'nde, 2.60 promil alkollü olan Serhat Furkan Yılmaz idaresindeki hafif ticari araç, Tevfik Arayıcı idaresindeki motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsü Barış Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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