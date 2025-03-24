Motosiklette 3’ü çocuk 5 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, 3’ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zübeyde Hanım Caddesi’nde plakası belirlenemeyen motosiklete binen 3’ü çocuk 5 kişi, trafikte seyretti. Tehlikeli yolculuk, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklettekiler, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. (DHA)

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