Trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir düzenleme hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca motosiklet sürücüsünü ilgilendiren Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak 4 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, motosiklet sürücüleri ve yolcuları için artık yeni koruyucu ekipmanlar takma zorunluluğu bulunuyor. Peki, motosiklette eldiven zorunluluğu var mı? Motosiklet sürücüsüne ve yolcusuna eldiven zorunluluğu geldi mi?

MOTOSİKLETTE ELDİVEN ZORUNLULUĞU VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarından kaynaklanan can ve mal kayıplarını azaltmak amacıyla Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde kapsamlı değişikliklere gitti. 4 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile birlikte, motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet ve bazı traktör kullanıcılarına koruyucu eldiven ve gözlük takma zorunluluğu getirildi. Bu adım, Türkiye’de iki tekerlekli araç güvenliğini Avrupa standartlarına taşımayı hedefliyor.

KİMLER ELDİVEN TAKMAK ZORUNDA?

Yeni düzenlemeye göre, üç tekerlekli yük motosikletleri ile sürücüsü ve yolcuları bir çerçeve veya karoseriyle korunan araçlar hariç olmak üzere;

Bisiklet,

Elektrikli bisiklet,

Motorlu bisiklet,

Motosiklet,

1 Ocak 2001 sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktör sürücüleri

için koruma başlığı (kask), koruyucu gözlük ve artık koruyucu eldiven takma zorunluluğu getirildi. Aynı zamanda yolcular da bu ekipmanları takmakla yükümlü hale geldi.

YENİ KURALIN AMACI: TRAFİKTE GÜVENLİĞİ ARTIRMAK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin temel amacının, trafikte can güvenliğini artırmak ve yaralanmalı kazaların etkisini azaltmak olduğu belirtildi. Son yıllarda artan motosiklet kazaları, özellikle el, bilek ve kol yaralanmalarında ciddi artışa neden olmuştu. Koruyucu eldiven zorunluluğu, bu tür yaralanmaları minimize etmeyi hedefliyor.

YÖNETMELİKTE YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Yeni yönetmelik sadece koruyucu eldiven zorunluluğunu değil, aynı zamanda araç ve sürücü verilerinin paylaşımına ilişkin hükümleri de yeniden düzenledi. Trafik denetimlerinde teknolojik sistemlerin daha etkin kullanılması, sürücü belgesi kontrolü ve araç kayıt işlemleri gibi alanlarda yenilikler getirildi.

MOTOSİKLET GÜVENLİĞİ İÇİN DİĞER ZORUNLULUKLAR

Ekipman Türü Zorunluluk Durumu Kapsam Kask (Koruma Başlığı) Zorunlu Tüm motosiklet sürücüleri ve yolcuları Koruyucu Eldiven Zorunlu (4 Kasım 2025 itibarıyla) Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcıları Koruyucu Gözlük Zorunlu Kask camı bulunmayan sürücüler