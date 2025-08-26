Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosikletin kayması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.



Kaza, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 09 ARL 395 plakalı motosikletin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Savrularak kayan motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek motosikletine binip olay yerinden uzaklaştı.