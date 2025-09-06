Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Pazarcı Mahallesi 10024 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BTA 315 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Suna Y., bir anda motosikletinin dengesini kaybedip, devrilen motosikletten asfalt zemine düştü. Kazada yaralanan sürücüyü fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarından ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.