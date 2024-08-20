Motosikletten fırlayan genç metrelerce savruldu

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yeni yapılan kasisi fark etmeyen motosikletli bir genç kaza yaptı. Hızla kasise girince hakimiyetini kaybettiği motosikletin üzerinden yaklaşık 30 metre savrulan genç hiçbir şey olmamış gibi kalkıp motosikletine koştu.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Buharkent Üç Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde araçların aşırı süratli gitmesini engellemek amacıyla yola kasis yapıldı. Yeni yapılan kasisi fark etmeyerek süratli seyreden bir motosiklet sürücüsü kasisten geçerken dengesini kaybetti.

Bu sırada devrilen motosikletten fırlayan genç asfalt zemin üzerinde yaklaşık 30 metre fırladı.

Feci kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan genç, yerden kalkar kalkmaz kendisini kontrol etmeden önce etrafta gören olup olmadığını kontrol edip hemen motosikletine koştu.