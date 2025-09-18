Giriş / Abone Ol
Mourinho, Ali Koç hakkında ilk kez konuştu

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica'yla anlaşmaya hazırlanan Jose Mourinho, Ali Koç ile ilgili ilk kez konuştu.

Spor
  • 18.09.2025 01:40
  • Giriş: 18.09.2025 01:40
  • Güncelleme: 18.09.2025 01:46
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, çalıştığı kulüplerden ayrıldığında "kapıyı kapattığını, provokasyonlara cevap vermediğini ve bahane aramadığını" söyledi.

Mourinho, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisinden farklı bir davranış biçimi olduğunu anlatarak "O ayrıldığımdan beri defalarca konuştu ama bizi eleyen oyuncunun (Kerem Aktürkoğlu) neden o maçtan sonra transfer edildiğini hiç açıklamadı" dedi.

Portekiz ekibi Benfica'ya teknik direktör olması hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Mourinho, uçağa binmeden önce Benfica ile ilgilenip ilgilenmediğinin sorulduğunu, kendisinin de "Evet, ilgilenebilirim" cevabı verdiğini ifade etti.

Benfica'ya gelmesinin "kariyer kutlaması" olmayacağını dile getiren Mourinho, "Benfica yönetimi resmi olarak bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu ve Portekiz'e döndüğümde insanlarla konuşmaktan mutluluk duyacağımı söyledi. Benfica'ya dönersem bu, ne kariyer kutlaması, ne de 25 yıl sonra eve dönüş olacak" dedi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmesinin ardından teknik direktör Mourinho ile yollarını ayırma kararı almıştı.

