Mourinho, Benfica yönetiminden Süper Lig'in yıldızını istedi

Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Portekizli çalıştırıcının, takımıyla sorunlar yaşayan Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva için fırsat kolladığı ve bu transferde sona yaklaştığı öne sürüldü.

RAFA'DAN HABER BEKLİYOR

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hemen Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeleri belirlemeye başladı.

Sözcü'de yer alan haber göre Jose Mourinho, Rafa Silva'dan gelecek haberi bekliyor. Beşiktaş ile artık ipleri koparma noktasına gelen deneyimli futbolcunun ayrılığı resmiyet kazandıktan sonra Benfica'nın, 1.5 yıllık sözleşme teklif edeceği aktarıldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile Rafa arasındaki gelişmeler sonrası "saatini kurduğu" iddia edilen Jose Mourinho için "ucuza kapatmak istiyor" yorumları yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Rafa Silva bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Silva'nın piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.