Mourinho'dan Rafa Silva sorusuna yanıt

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Kupası'nda Atletico ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mourinho basın toplantısında dikkat çeken bir soruyla karşılaştı.

Portekizli teknik adama, bir süredir Beşiktaşla ciddi problemler yaşayan bu nedenle Beşiktaş'tan ayrılmak istediği söylenen ve ismi Benfica ile anılan tecrübeli oyuncu Rafa Silva hakkındaki söylentiler soruldu.

Soruya doğrudan bir cevap vermeyen Portekizli teknik adam, Rafa Silva'nın şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Mourinho ayrıca RAfa Silva'nın Benfica'ya geleceği yönünde çıkan spekülasyonları ve hakkında çıkan "Rafa Silva'nın karakterini sevmediği" yönündeki iddiaları da sert bir dille yalanladı.

Mourinho, "Hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu. Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?" diyerek söylentilere tepki gösterdi.