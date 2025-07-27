Mourinho'dan transfer açıklaması: Neyin eksik olduğu ortada, final dokunuşunu kulüp yapmalı

Portekiz'de kamp çalışmaları kapsamında yaptığı son hazırlık maçında Benfica'ya 3-2 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kadro anlamında tam hazır olmadıklarını dile getiren 62 yaşındaki teknik direktör, "Hem hazırız hem de değiliz aslında. Neden hazırız? Çünkü buradaki grupla çok iyi ve sıkı bir şekilde çalıştık. Neden hazır değiliz? Daha fazlasına ihtiyacımız var. 10 gün kaldı Feyenoord maçına ve bu yüksek seviyelerdeki oyunun nasıl anlam ifade ettiğini, nasıl bir görüntü ortaya çıkarttığını aslında görebiliyoruz. Benfica, Feyenoord'dan çok daha iyi bir takım. Bugünkü atmosfere baktığımızda daha yoğundu. Bana göre takım olarak bir fikir verdiğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Eksikleri herkesin gördüğünü düşündüğünü ifade eden Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımın durumu net. Başkan da (Ali Koç) bu noktada benle aynı düşünüyordur. Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Bugün maça baktığımız zaman herkes neyin eksik olduğunu görebiliyor. Eklenmesi gereken şeyleri ve yapılması gereken şeyleri herkesin net olarak görebildiğini düşünüyorum. İyi bir takımımız var şu anda. Maç içinde zorluklar da yaşadık. 9 gün kaldı. Yarın 8 gün kalmış olacak Şampiyonlar Ligi maçımıza. Yarın idman yapmayacağız, Pazartesi antrenmanımız olacak. Aslında 7 günlük bir süremiz var. Neyin eksik olduğu aslında ortada diye düşünüyorum. Buraya getirilecek oyuncularda felsefeyi biliyor olacak. Üst seviye oynamak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var. Oynayacağımız maçı ciddiye almalıyız. Final dokunuşunu ben yapamam maalesef, final dokunuşunu kulüp yapmalı."