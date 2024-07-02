Mourinho'dan transfer açıklaması: Önceliklerimizi biliyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transfer çalışmaları hakkında, "Sakin olmamız, doğru oyuncuları doğru anlaşmalarla getirmemiz gerekiyor. Bizim zaten çok fazla oyuncu getirmemiz gibi bir durum yok. Önceliklerimizi biliyoruz. Önümüzdeki haftalardan itibaren tahmin ediyorum bizim yaklaşımımıza uyacak oyuncuları kadromuza katacağız" değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı sezon öncesi kampını değerlendirdi.

Kulüp televizyonuna konuşan Portekizli teknik direktör, "Bizler için oyuncularımın her şeylerini verdiği bir kamp oldu. Kolay bir hafta geçmedi çünkü ilk hafta her zaman zordur. Günde iki idman yaptık. Herkes çalışmalarımıza çok odaklanmış bir şekilde elinden gelenin en iyisini yaptı" diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın Petrolul Ploieşti ile oynadığı hazırlık maçının oyuncularını tanımak için bir fırsat olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Aynı şekilde onların beni tanıması için de iyi bir fırsattı. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı ama bu benim için de her zaman bir fırsat oldu çünkü elimdeki genç oyuncuları görme fırsatı yakaladım. Aynı zamanda kulübümüzün organizasyonunun seviyesini anlama konusunda benim için güzel geçti diyebilirim. Bir hafta boyunca hiçbir hata olmadı. Gerçekten her şey çok iyi ve organize bir şekilde ilerledi. Bu sebeple geçirmiş olduğumuz ilk haftadan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transferde duygusal davranmayacaklarını ifade eden Mourinho, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası bittikten sonra durum bizler için farklı olacak. Şu anda çalıştığımız kadro içerisinde çok fazla genç oyuncu var. Muhtemelen birçoğu sezon hazırlıkları bittiğinde A takımda olmayacak ama onlarla çalışıyor olmaktan, onları geleceğe hazırlıyor olmaktan dolayı mutluyum. Tabii ki bu hazırlık döneminde takımımızdan ayrılan oyuncular da olacak, milli takımlarında olan oyuncularımız da var. Onun dışında Szymanski, Tadic, Livakovic izinli. Bu da yaklaşık 8-9 oyuncu ediyor. Bu kolay değil, neredeyse takımın yüzde 50'si. Şu anda yaşamış olduğumuz zorluk Avrupa Şampiyonası. Bütün oyuncular elimde değil ama geçen seneden kalan kaliteli bir takımımız var. Biz transfer döneminde de doğru şeyleri, pazardaki doğru anda ve akıllı bir şekilde yapmak istiyoruz. Duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz."

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TRANSFERİ

Çağlar Söyüncü transferinden memnun olduğunu belirten Mourinho, şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Kalmasını istediğim oyunculardan biriydi. Çağlar'ın, oyuncu olarak çok sevdiğim, hoşuma giden özellikleri var. Daha önce de kendisi kalmak istediğini belirtmişti. Kendisiyle Roma'da çalıştığım dönemde ilgilenmiştim, onu takıma katmak istemiştim fakat bu mümkün olmadı. O, benim neler istediğimi biliyor, ben de onun neler istediğini çok iyi biliyorum. O burayı çok seviyor ve buraya kalıcı olarak transfer olmak istedi. Atletico Madrid'in pek çok opsiyonu vardı ama kulübümüz gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Çağlar da burada kalmak için çok uğraştı. Takımımıza iyi bir stoper kazandırdık. Sanıyorum Çağlar Söyüncü de ilk hazırlık maçında oynayacak durumda."

"İHTİYACIMIZ OLAN PROFİLLERİ BELİRLEDİK"

Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncu profillerini belirlediklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum ama umarım maaşları ödeyebilirler. Çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor. Bizler ihtiyacımız olan istediğimiz profilleri belirledik. Buraya geldiğim birinci günden itibaren de bunu konuşuyoruz, ihtiyacımız olan profilleri biliyoruz. Çok yakın bir zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız. Bu biraz üzerimizde baskı oluşturuyor ama sakin olmamız, doğru oyuncuları doğru anlaşmalarla getirmemiz gerekiyor. Bizim zaten çok fazla oyuncu getirmemiz gibi bir durum yok. Önceliklerimizi biliyoruz. Önümüzdeki haftalardan itibaren tahmin ediyorum bizim yaklaşımımıza uyacak oyuncuları kadromuza katacağız. Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluklar nisan ayında, mayıs ayında kazanılır. Transfer sezonunda ancak transfer kupası kazanırsınız ki böyle bir kupa yok zaten. Sakin olmamız gerekiyor, ne istediğimizi biliyoruz. Eminim istediğimiz şeyleri de bu süre içerisinde yapacağız" diye konuştu.

"YEMEKLER ÇOK GÜZEL"

Türk mutfağına da övgülerde bulunan Mourinho, "Buradaki negatif şeylerden biri yemeklerin çok güzel olduğu. Ben normalde kendime iyi bakan biriyim, burada iki kat iyi bakmam gerekiyor çünkü yemekler gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı.