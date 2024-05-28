Mourinho'dan 'Türk kulüpleri' açıklaması: Karar vereceği tarihi duyurdu

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Türk kulüpleri dahil görüştüğü başka takımlar da olduğunu, iki hafta içinde karar vereceğini söyledi.

Dünyanın en başarılı teknik direktörlerinden Jose Mourinho, kendisine gelen teklifler ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de teklifte bulunduğu belirtilen Jose Mourinho, Romanya'nın Antena 3 CNN kanalına konuştu.

Portekizli teknik direktör, Türk kulüplerinden teklif aldığını ancak henüz kimseye yanıt vermediğini söyledi.

İki hafta içinde karar vereceğini belirten Mourinho'nun açıklaması şöyle:

"Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar sadece insanları dinledim ve herkesle görüştüm, çünkü bu bir saygı meselesi. Türk kulüpleri, Avrupa ve Suudi Arabistan... Bütün teklifleri düşünmem gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bir karar vereceğim."