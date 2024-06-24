Mourinho, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıkıyor: "Sabırsızlanıyorum"

Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Takımın başında ilk antrenmanına çıkacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Antrenman kampına doğru gidiyorum ve saat 17.00'de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.

Tesis müdürü Murat Acar ve personel, yeni teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcuları çiçeklerle karşıladı.

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk idmanına bugün saat 17.00'de çıkacak.

Mourinho'nun takımın başında çıkacağı ilk antrenmanda basın mensuplarının görüntü almasına izin verileceği belirtildi.

MOURİNHO'DAN PAYLAŞIM

Kafilenin hareketi öncesi sosyal medya hesabından, takım otobüsünün içinden bir fotoğraf paylaşan Jose Mourinho, "Antrenman kampına doğru gidiyorum ve saat 17.00'de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Ayrıca Fenerbahçe, 29 Haziran Cumartesi günü Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Bu hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'nin Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı ise şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)