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Mourinho hakkında, Galatasaray'ın suç duyurusuna takipsizlik kararı çıktı

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho hakkında Galatasaray Kulübü’nün yaptığı suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin kararını duyurduğu açıklamada, Mourinho’ya yöneltilen ırkçılık suçlamasının herhangi bir hukuki temele dayanmadığını vurguladı.

Spor
  • 04.04.2025 18:57
  • Giriş: 04.04.2025 18:57
  • Güncelleme: 04.04.2025 19:04
Kaynak: DHA
Mourinho hakkında, Galatasaray'ın suç duyurusuna takipsizlik kararı çıktı
DHA

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho için yaptığı suç duyurusunun sonucunu paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır ” ifadelerine yer verildi.

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