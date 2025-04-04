Mourinho hakkında, Galatasaray'ın suç duyurusuna takipsizlik kararı çıktı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho için yaptığı suç duyurusunun sonucunu paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır ” ifadelerine yer verildi.