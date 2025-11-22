Mourinho ile oyuncular arasında kriz

Portekiz Kupası 4. turunda Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, 3. Lig temsilcisi Atletico CP'yi 2-0 mağlup ederek turu geçse de, karşılaşmanın ardından Portekizli teknik adamın açıklamaları galibiyetten çok daha fazla konuşuldu.

Mücadeleye beklenen ciddiyetle başlamayan takımından memnun olmayan deneyimli çalıştırıcı, devre arasında tam 4 değişiklik yaparak oyunun gidişatını değiştirdi. Benfica ikinci yarıda bulduğu gollerle turu geçerken, Mourinho’nun basın toplantısındaki çıkışı geceye damga vurdu.

“BİRÇOK OYUNCU CİDDİ DAVRANMADI”

Mourinho, takımının ilk yarıdaki performansını sert sözlerle eleştirdi: “Birçok oyuncu ciddi davranmadı, maça olması gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz değişiklik yapmak isterdim.”

Altyapıdan gelen Rodrigo Rego’nun performansına özel bir parantez açan tecrübeli teknik adam, genç oyuncuya güvendiğini vurguladı: “Harika bir maç çıkaracağını bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyelini ortaya koymayan oyuncuları sevmem.”

Mourinho, bazı oyuncuların performansını “yok hükmünde” olarak değerlendirirken, sert bir uyarıda daha bulundu: “İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Bazı isimleri oyundan çıkarmak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başladım. Bazı oyuncular burada yok gibiydi. Onlara ‘Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın’ dedim.”

Benfica’nın büyük bir kulüp olduğunun altını çizen Mourinho, sorumluluğun sadece kendisinde olmadığını da hatırlattı: “Ben Benfica’nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait. Ama oyuncuların da taraftara karşı sorumlulukları var.”