Mourinho İngiltere basınına konuştu: "Asla gitmem"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Sky Sport'a konuştu.

İsmi Everton ile geçen 61 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma 'asla' gitmeyeceğini söyledi.

Mourinho, "Premier Lig Avrupa'daki en iyi lig ama Premier Lig'de küme düşmemeye oynayan bir takıma asla gitmeyeceğim" dedi.

Takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan tecrübeli teknik direktör, "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek" demişti.

Röportajın tamamı bugün saat 20.00'da yayınlanacak.