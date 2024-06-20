Mourinho iş başı yaptı: Teknik heyet belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho göreve başladı. Portekizli teknik adamın birlikte çalışacağı teknik kadro açıklandı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Jose Mourinho, görevine başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı'mızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine başladı. Sportif direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi" ifadeleri kullanıldı.

TEKNİK KADRO BELLİ OLDU

Açıklamada Portekizli teknik adamın ekibinde birinci yardımcı antrenör Salvatore Foti, fitness antrenörü, metodolojist, spor bilimcisi Stefano Rapetti, ikinci yardımcı antrenör, duran top antrenörü, yardımcı fitness antrenörü Luca Fatiga, analiz sorumlusu Michele Salzarulo, taktik analiz ve antrenman performans analiz sonumlusu Ricardo Formosinho ile data analiz sorumlusu Giovanni Cerra'nın yer alacağı belirtildi.