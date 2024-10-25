Mourinho: Manchester United 1 puan aldığı için mutludur

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "teoride" kendilerinden daha üst seviye bir takıma karşı harika oynadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, kırmızı kart görmesine ilişkin "Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek. Başka da bir şey demek istemiyorum. Teoride bizden üst seviye bir takıma karşı harika oynadık" diye konuştu.

Samsunspor maçında 2-1 öne geçtikten sonra birçok pozisyon ürettiklerini anlatan Mourinho, "Orada net pozisyonlar kaçırdık. Daha sonrasında 5 dakikalık bölümü 10 kişi oynamak durumunda kaldık, bu da maçın gidişatını değiştirdi. Geri çekildik 1 kişi eksik olduğumuz için. Son dakikada yediğimiz golü bu ligde sadece Fenerbahçe yer. Bugün çok iyi oynamış olmamız sizler için iyi değil belki de, Türk basını memnun değildir belki ama ben çok memnunum. Türkiye liginde de United'dan daha alt seviye takımlara karşı böyle oynarsak her maçı kazanırız elbette orası doğru" ifadelerini kullandı.

"BU ŞEKİLDE GÜÇLÜ DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Manchester United'a karşı gösterdikleri performansı devam ettirmeyi amaçladıklarını aktaran Mourinho, şöyle devam etti:

"Böyle oynamaya devam edeceğimizi umuyorum, umuyoruz. Bizler bunun için çalışıyoruz. Avrupa'da oynadığımız 3 maçta gayet iyi performanslar sergiledik. Böyle oynamak istiyoruz. Türkiye ligindeki takımlardan çok daha iyi bir rakibe karşı oynadık. Bu durum oyunculara şu duyguyu veriyor. Bizler doğru yoldayız, doğru yöne gidiyoruz. Bundan daha iyisini yapabiliriz. Türkiye Ligi'nde böyle iyi oyuncular yok. Bugünkü oyunu baz alarak kullanmamız gerekiyor. Pazar günü hedefimiz puanlar almak, bu şekilde güçlü şekilde devam etmek istiyoruz."

ESKİ TAKIMINA TEBRİK: "HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Rakip kaleci Onana'nın çok iyi bir maç çıkardığını dile getiren Portekizli teknik direktör, "Onana 2 harika kurtarış yaptı. Maç içindeki en iyi dönemimizdi. İyi başlangıç yaptık ve kendisi harika kurtarışlar yaptı. Önemli anlardı. Bizim kalecimizin maç içinde önemli bir şey yapmasına gerek kalmadı. Bugünkü sonuçtan mutlu değilim. Ben İngiliz basınını iyi tanırım. Yarın Manchester United iyi oynamadı diyecekler ama neden? Çünkü rakipleri çok iyiydi. Oyuncularımın tebrik hak ettiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak iyi performans gösterdiklerinin altını çizen Mourinho, "Takım çok iyi oynadı, En-Nesyri de onlara ayak uydurdu. O da takımın bir parçasıydı. Kendisi geliyor. Burada şu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Cenk Tosun için üzgünüm. Kendisi harika çalışıyor ve ona hak ettiği dakikaları veremiyorum. Onun gibi çalışan diğer oyunculara da forma şansı veremediğim için üzülüyorum ama mutlaka zamanları gelecek" şeklinde görüş belirtti.

"MAÇTAN ÖNCE BERABERLİK İYİ DERDİM AMA ŞİMDİ MUTSUZUM"

Manchester United'ın önemli 1 puan aldığını anlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizlerin ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Onların 3 puanı var. Bu 8 maç formatında 2 maç daha kazanırlarsa 9 puan edecek. 5 maçta çok daha fazlasını alırlar diye düşünüyorum. Buradan aldıkları 1 puan onlar için pozitif. Bugün bizim gibi zor bir takıma karşı oynadılar. Onların ne yaptığını bugün anlıyorum. Doğru tahmin ettiğimi düşünüyorum. 1 puan aldıkları için mutlulardır. Maçtan önce sorsalardı beraberlik iyi derdim ama şimdi mutsuzum. Çünkü takım olarak iyi bir mücadele sergiledik, onlar adına 1 puanın iyi olduğunu düşünüyorum."