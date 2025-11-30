Mourinho yine ortalığı karıştırdı

Portekiz Ligi’nde Benfica, deplasmanda Nacional’i 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Dengeli geçen ilk yarı golsüz sonuçlandı. Ev sahibi ekip, 60. dakikada Ramirez’in golüyle öne geçti.

Benfica ise mücadelenin son bölümünde oyunun kontrolünü artırarak 89. dakikada Prestianni ve uzatma anlarında Vangelis’in attığı golle skoru lehine çevirmeyi başardı.

Karşılaşmada oyundan bağımsız bir an, teknik alanın da gündemine oturdu. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 85. dakikada verilen bir kararın ardından dördüncü hakeme dönerek tepki gösterdi. Pozisyon sonrası Mourinho’nun dilini çıkararak verdiği reaksiyon kameralar tarafından görüntülendi.

Benfica’nın maçın son dakikalarında öne geçmesinin ardından Portekizli teknik direktör, taça çıkan topu kenardan alıp yedek kulübesinin arkasına doğru göndermesiyle bir kez daha dikkat çekti. Bu hareket, Nacional taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Maç sonunda Benfica üç puanı hanesine yazdırırken, Mourinho’nun kenar yönetimi Portekiz basınında tartışma konusu oldu.