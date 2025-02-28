Mourinho’nun 4 maçlık cezası 2 maça indi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), derbi maçın ardından yapılan açıklamalar sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da 1 maç men cezası verişti.

Taraflar Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Kararını açıklayan Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı 2 maça indirdi. Mourinho'ya verilen toplam 1 milyon 617 bin liralık ceza da 558 bin 500 liraya düşürüldü.

Okan Buruk'a verilen 1 maçlık cezanın ise onandığı belirtildi. Buruk'a verilen 1 milyon 500 bin liralık para cezası 500 bin liraya indirildi.