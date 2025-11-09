Mourinho’nun İstanbul faturası dudak uçuklattı!

Fenerbahçe serüveni sona erdi ama Jose Mourinho’nun Türkiye macerası hâlâ konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerle yollarını ayırıp sezon başında Benfica’ya imza atan Portekizli teknik adamın, İstanbul’daki 15 aylık konaklama hikâyesi dudak uçuklattı.

İmza töreninde statları dolduran binlerce taraftarın alkışları arasında Türkiye’ye gelen Mourinho, adeta ülkenin en çok konuşulan figürlerinden biri haline gelmişti.

Saha kenarında hırçın, mikrofon karşısında meydan okuyan, her demeciyle gündem belirleyen 'Special One' futboldan çok yaşam tarzıyla da haber manşetlerinde yer buldu. Ama perde arkası daha da ilginç: Mourinho, İstanbul günlerinde evi yerine Boğaz kıyısında bir oteli tercih etti. Üstelik öyle sıradan bir otel değil.

15 AY BOYUNCA BOĞAZ MANZARALI SÜİT

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre Portekizli teknik direktör, Four Seasons Hotel’in en lüks süitinde konakladı. 15 ay boyunca aynı odada kalan Mourinho’nun, otelden çıkarken Fenerbahçe’ye bıraktığı toplam fatura 36,5 milyon TL. Bu meblağ, taraftarların “Keşke birkaç transfer yapsaydık” yorumlarına neden oldu. Kulüp kasasından çıkan paranın sadece konaklama gideri olması ise “Mourinho devrinin lüks bilançosu” olarak yorumlanıyor.

SESSİZ VEDA, YÜKSEK BEDEL

Geçen sezonun sonunda Benfica ile anlaşan Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılış sürecinde tazminat pazarlıklarıyla da gündemdeydi. Ancak ayrılık, basın toplantısı ya da vedalaşma mesajı olmadan sessizce gerçekleşti. Geride ise hem saha sonuçları hem de milyonluk faturalar kaldı.

Bir dönem “Kadıköy fatihi” olarak anılan usta teknik adam, Türkiye macerasını tarihe pahalı bir hatıra olarak kazıdı. Fenerbahçe ise artık onu, kupalardan çok muhasebe tablolarında hatırlayacak gibi görünüyor.