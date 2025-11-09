Mourinho’nun İstanbul faturası dudak uçuklattı!
Fenerbahçe’den ayrıldı, Benfica’ya gitti ama Jose Mourinho’nun Türkiye defteri kolay kapanmadı. Görkemli bir imza töreniyle geldiği İstanbul’dan sessizce ayrılan Portekizli teknik adamın arkasında sadece tartışmalar değil, dudak uçuklatan bir fatura da kaldı. Boğaz kıyısındaki lüks süitte 15 ay boyunca konaklayan Mourinho’nun kulübe 36,5 milyon TL’lik otel hesabı bıraktığı ortaya çıktı. “The Special One” unvanını sahada olduğu kadar kasada da koruyan usta teknik adamın Türkiye macerası, futbol tarihine adeta “en pahalı konaklama” olarak geçti. Taraftarlar kupalardan çok artık bu faturayı konuşuyor.
Fenerbahçe serüveni sona erdi ama Jose Mourinho’nun Türkiye macerası hâlâ konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerle yollarını ayırıp sezon başında Benfica’ya imza atan Portekizli teknik adamın, İstanbul’daki 15 aylık konaklama hikâyesi dudak uçuklattı.
İmza töreninde statları dolduran binlerce taraftarın alkışları arasında Türkiye’ye gelen Mourinho, adeta ülkenin en çok konuşulan figürlerinden biri haline gelmişti.
Saha kenarında hırçın, mikrofon karşısında meydan okuyan, her demeciyle gündem belirleyen 'Special One' futboldan çok yaşam tarzıyla da haber manşetlerinde yer buldu. Ama perde arkası daha da ilginç: Mourinho, İstanbul günlerinde evi yerine Boğaz kıyısında bir oteli tercih etti. Üstelik öyle sıradan bir otel değil.
15 AY BOYUNCA BOĞAZ MANZARALI SÜİT
Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre Portekizli teknik direktör, Four Seasons Hotel’in en lüks süitinde konakladı. 15 ay boyunca aynı odada kalan Mourinho’nun, otelden çıkarken Fenerbahçe’ye bıraktığı toplam fatura 36,5 milyon TL. Bu meblağ, taraftarların “Keşke birkaç transfer yapsaydık” yorumlarına neden oldu. Kulüp kasasından çıkan paranın sadece konaklama gideri olması ise “Mourinho devrinin lüks bilançosu” olarak yorumlanıyor.
SESSİZ VEDA, YÜKSEK BEDEL
Geçen sezonun sonunda Benfica ile anlaşan Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılış sürecinde tazminat pazarlıklarıyla da gündemdeydi. Ancak ayrılık, basın toplantısı ya da vedalaşma mesajı olmadan sessizce gerçekleşti. Geride ise hem saha sonuçları hem de milyonluk faturalar kaldı.
Bir dönem “Kadıköy fatihi” olarak anılan usta teknik adam, Türkiye macerasını tarihe pahalı bir hatıra olarak kazıdı. Fenerbahçe ise artık onu, kupalardan çok muhasebe tablolarında hatırlayacak gibi görünüyor.