Mozaik taşları Ememem ile Ankara sokaklarında

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ankara Çankaya Belediyesi işbirliği ve Fransız Kültür Merkezi daveti üzerine Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü sokak sanatçısı Ememem, ‘flacking’ adını verdiği mozaik yerleştirmeleri ile Çankaya sokaklarını açık hava galerisine dönüştürüyor.

Ünlü sokak sanatçısı Ememem, 30 Haziran tarihine kadar Çankaya sokaklarına enstalasyonlarıyla hayat verecek. Flacking Art yani çatlakları iyileştirme sanatı adını verdiği mozaik çalışmaları için Ankara sokaklarında keşif yapan ünlü sanatçı, kullanılmayan ve geri dönüşüme uygun seramik parçalarla sanatını birleştirerek kent estetiğine katkı sunacak.

İlçedeki ilk çalışmasını Paris Caddesi ile Yazanlar Sokak kesişiminde gerçekleştiren sanatçıya Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont eşlik etti. 2016 yılından bu yana dünyanın pek çok ülkesinde flacking sanatını gerçekleştiren ünlü sanatçı Ememem, 30 Haziran’a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde atölye çalışmaları gerçekleştirecek.